Vos bij rentree in het veldrijden meteen weer de beste

Marianne Vos heeft haar eerste veldrit deze winter direct in winst omgezet. De zevenvoudig wereldkampioene won dinsdag een internationale veldrit in Essen, waar toppers als Lucinda Brand, Annemarie Worst, Ceylin del Carmen Alvarado en de Belgische topper Sanne Cant ontbraken.

De 33-jarige Vos herhaalde haar prestatie van vorig jaar, toen ze het seizoen ook in Essen begon met een overwinning.

Ketting

Yara Kastelijn was in Essen lange tijd de smaakmaakster, maar de Nederlandse kreeg in de slotfase te maken met materiaalpech. De ketting van de fiets kwam muurvast te zitten, waardoor ze de strijd moest staken.

Vos nam in de vierde van vijf ronden de leiding. Blanka Kata Vas leek haar belangrijkste concurrent, tot het 19-jarige talent uit Hongarije in de fout ging. Ze ging in de modder onderuit en verspeelde zo een podiumplaats.

Perrine Clauzel uit Frankrijk reed naar de tweede plaats, de Nederlandse Inge van der Heijden finishte als derde.