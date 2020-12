Van der Poel laat Pidcock kansloos in Essen, Vos wint bij rentree

Mathieu van der Poel heeft zijn derde zege in vier veldritten binnen. De wereldkampioen begon voorzichtig, maar plaatste in de Ethias Cross in Essen halverwege de wedstrijd een demarrage en reed probleemloos naar de zege.

Quinten Hermans, vorig jaar winnaar in de Belgische grensplaats, werd tweede. Tom Pidcock, die Van der Poel vorige week in Gavere wist te kloppen, eindigde als derde.

Wout van Aert liet de veldrit in Essen aan zich voorbijgaan. Woensdag staat hij, net als Van der Poel, wel aan de start in Herentals. Ook zaterdag (Heusden-Zolder) en zondag (Dendermonde) komt Van der Poel in actie.

Drukke dagen

Aanvankelijk zou Van der Poel niet aan de start staan in de wereldbekerwedstrijd in Dendermonde, maar met het oog op het WK in Oostende eind januari heeft hij de cross toch aan zijn programma toegevoegd.

De startpositie bij het WK - het hoofddoel van Van der Poel deze winter - wordt namelijk bepaald door het wereldbekerklassement.

Vos wint bij rentree

Eerder op de middag zette Marianne Vos haar eerste veldrit deze winter direct in winst om. De zevenvoudig wereldkampioene won dinsdag een internationale veldrit in Essen, waar toppers als Lucinda Brand, Annemarie Worst, Ceylin del Carmen Alvarado en de Belgische topper Sanne Cant ontbraken.