Films snel uitbrengen voor thuis op de bank, of wachten op de bioscoop?

Ook filmjournalist Omar Larabi herkent dit. "Studio's gaan films direct bij de kijker in de woonkamer brengen", zegt hij. "Ze willen niet alleen films maken, maar ook verhandelen en vertonen. Die trend heeft waarschijnlijk negatieve gevolgen voor de bioscoopsector. Ik weet niet of we weer terugkomen op het punt waar we waren qua aantallen."

"Het is echt een kantelpunt", zegt Ennel van Eeden, mediadeskundige bij accountantskantoor PwC. "We zullen over een paar jaar terugkijken en concluderen dat dit het moment is geweest dat de geijkte modellen zijn opengebroken."

De discussie over de exclusiviteit van bioscopen wordt al jaren gevoerd, maar is hiermee op scherp gezet. Nu is het zo dat bioscopen voor een afgesproken periode het alleenrecht hebben om een film te vertonen. Daarna komen ze pas op andere plekken terecht, zoals streamingdiensten.

Die ontwikkeling zet ook druk op grote Amerikaanse studio's. Wat te doen met alle nieuwe films die dit jaar stonden gepland? Veel premières zijn verplaatst naar 2021. Door de aanhoudende onzekerheid besloot Warner Bros het over een andere boeg te gooien: alle films voor volgend jaar worden in de VS gelijktijdig in bioscopen en op de eigen streamingdienst uitgebracht. Het nieuws leidde tot een kleine aardverschuiving in Hollywood.

Dat nou nét Warner Bros besluit om de films direct op zijn streamingdienst HBO Max te plaatsen (voor een maand, daarna is de film weer alleen in de bioscoop te zien) is niet geheel toevallig. De dienst maakt vooralsnog geen sterke start. De concurrentie in Amerika is daarnaast groter dan in Nederland. Zeventien nieuwe films moeten een extra steuntje in de rug zijn.

Deze ontwikkeling hoeft niet direct gevolgen te hebben voor de Nederlandse markt. De Amerikaanse markt steekt anders in elkaar, zegt filmjournalist Nico van den Berg. "Bioscoopbezoeken in de VS nemen al jaren af, terwijl ze in Europa en Azië juist groeien. Filmstudio's bepalen per markt wat de meest lucratieve methode is om een film uit te brengen. In de VS spelen andere belangen."