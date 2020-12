De uitzending van 22 december

Door het stijgend aantal coronapatiënten in ziekenhuizen, loopt de druk op de zorg op. De ziekenhuizen kampen door de hoge werkdruk en besmettingen onder personeel nu al met een hoog ziekteverzuim. Daar komt bij dat de roosters vanwege de feestdagen lastiger te vullen zijn. En de piek komt naar verwachting in januari.

Alle planbare reguliere zorg in ziekenhuizen en zelfstandige klinieken wordt gestaakt om personeel vrij te spelen in de rest van de zorg. minister Tamara van Ark voor Medische Zorg neemt de maatregel om acute en kritiek planbare zorg de komende weken te kunnen garanderen. Denk aan een kankeroperatie of orgaantransplantatie.

Quarantaineregels worden slecht nageleefd

Als je positief getest bent op corona, maar ook als een huisgenoot klachten en koorts heeft, of als je uit een land met code oranje komt: in al die gevallen moet je in quarantaine of isolatie. Binnen blijven in huis, geen boodschappen doen en de hond niet uitlaten. En dat dagenlang.

Uit onderzoek blijkt nu dat de helft van alle mensen die in quarantaine zouden moeten, zich daar niet aan houden. Het kabinet maakt zich er grote zorgen over en komt in januari met een publiekscampagne.