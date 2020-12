Israël stevent opnieuw af op verkiezingen na regeringscrisis

Israël lijkt voor de vierde keer in twee jaar af te stevenen op parlementsverkiezingen. Uiterlijk vandaag moeten de twee coalitiepartijen, Likud van premier Netanyahu en Blauw-Wit van Benny Gantz, een akkoord over de begroting bereiken, anders wordt het parlement automatisch ontbonden.

Gisteravond werd een voorstel om de begrotingsdeadline met twee weken uit te stellen verworpen, doordat drie parlementariërs van Blauw-Wit zich van hun stemming onthielden. Daarmee lijkt een val van de coalitie tussen de voormalige rivalen Netanyahu en Gantz onvermijdelijk.

Dit voorjaar vormden de twee een regering, na een maandenlange patstelling waarbij beide partijen elkaar uitsloten. Er werd afgesproken dat Netanyahu na anderhalf jaar zijn premierschap zou afstaan aan Gantz.

Beschuldigingen over en weer

Het bleef echter water en vuur tussen de twee, onder meer omdat Gantz naar eigen zeggen werd buitengesloten bij belangrijke beslissingen, zoals het normaliseren van de banden met Arabische buurlanden. Ook liet Gantz zich kritisch uit over Netanyahu's kennelijke pogingen om onder rechtsvervolging uit te komen. De premier wordt vervolgd in drie corruptiezaken.

Volgens Netanyahu sleept Gantz Israël onnodig mee in een regeringscrisis, te midden van de coronapandemie. Blauw-Wit beschuldigt juist Netanyahu ervan de begrotingsonderhandelingen te saboteren, zodat hij kan aanblijven als premier. In het regeringsakkoord staat namelijk dat bij het uitblijven van een begrotingsdeal de zittende premier als waarnemend premier kan aanblijven.

Nieuwe Hoop

Zonder akkoord zullen Israëliërs op 23 maart 2021 opnieuw naar de stembus moeten. Dat lijkt vooral voor Gantz nadelig, omdat zijn alliantie uiteen is gevallen na het breken van de verkiezingsbelofte om nooit met Netanyahu in zee te gaan. In de peilingen is Blauw-Wit gedecimeerd.

Hoewel Likud vooralsnog als grootste partij wordt gepeild, maakt de nieuwe partij Nieuwe Hoop een gestage opmars. Die partij is opgericht door oud-Likudlid Gideon Saar, die vorig jaar bij interne leiderschapsverkiezingen van Likud het opnam tegen Netanyahu.