Nog maar enkele bedden op kinder-IC's beschikbaar door coronahulp aan volwassenen

In verschillende ziekenhuizen in het land staan intensivecareafdelingen voor kinderen bedden af aan volwassen patiënten. Dat is nodig, omdat het aantal coronapatiënten steeds verder oploopt, meldt De Volkskrant. Het Wilhelmina Kinderziekenhuis van het UMC Utrecht bevestigt de cijfers.

In Nederland zijn 100 à 110 IC-bedden ingericht voor kinderen, verspreid over de zeven academische ziekenhuizen, waar jaarlijks zo'n 5000 kinderen worden opgenomen. Op dit moment zijn er nog maar enkele van deze bedden onbezet.

In de Volkskrant zegt voorzitter Brigitte Timmers van het landelijk overleg van kinder-IC's zich zorgen te maken dat de zorg voor ernstig zieke kinderen in gevaar komt. "We konden voorheen in geval van nood kinderen overplaatsen naar het buitenland of naar een volwassenen-IC, maar die opties zijn door het coronavirus verdwenen."

Geen RS-virus

Er liggen op dit moment 2162 coronapatiënten in het ziekenhuis, van wie 586 op de intensive care. De maximumbezetting van ziekenhuisbedden is nog niet bereikt, de problemen zitten vooral in het tekort aan personeel. Daarom wordt er een beroep gedaan op kinderintensivisten en -verpleegkundigen.

De kinder-IC's hebben vooralsnog mogelijkheden om bij te springen voor de zorg voor volwassenen, doordat de jaarlijkse uitbraak van het RS-virus is uitgebleven. Daardoor zijn er bedden 'over', die voor de zorg van volwassen coronapatiënten kan worden gebruikt.

Gemiddeld worden 150 tot 200 kinderen in de winter op de kinder-IC's opgenomen na een RS-infectie. Het uitblijven van een uitbraak van het verkoudheidsvirus lijkt veroorzaakt door de coronamaatregelen.