Vanmiddag update over brexitonderhandelingen, visserij blijft struikelblok

De Europese brexit-onderhandelaar Michel Barnier zal afgevaardigden van de 27 lidstaten vanmiddag in Brussel bijpraten over de ontwikkelingen rond een handelsakkoord met het Verenigd Koninkrijk. Dat melden verschillende persbureaus op basis van ingewijden.

Een belangrijk struikelblok blijft de visserij. Volgens persbureau Bloomberg is een nieuw voorstel van het Verenigd Koninkrijk rond de visserijafspraken door de Europese Unie verworpen. De Britten zouden de eis op tafel hebben gelegd dat de EU-lidstaten de visvangst in Britse wateren met 30 procent verminderen. Vorige week werd nog een daling van 60 procent geëist.

Niet zorgelijk

De Europese Unie wil de Britten tegemoet komen met een visreductie van 25 procent. Dat zou voor de Nederlandse visserij een jaarlijks verlies betekenen van zo'n 30 tot 40 miljoen euro.

Volgens EU-correspondent Thomas Spekschoor is de wederzijdse afwijzing van compromisvoorstellen vooralsnog niet zorgelijk. "Dit is hoe onderhandelingen in z'n werk gaan."

Formeel moet er op 31 december een deal worden bereikt, omdat er dan een einde komt aan de brexit-overgangsperiode. Maar mogelijk gaan de onderhandelingen over een handelsakkoord langer door.