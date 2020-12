Alle planbare reguliere ziekenhuiszorg gestaakt vanwege coronadruk

Alle planbare reguliere zorg in ziekenhuizen en zelfstandige klinieken wordt gestaakt om personeel vrij te spelen in de rest van de zorg. Dat meldt minister Van Ark voor Medische Zorg.

De minister neemt de maatregel om acute en kritiek planbare zorg de komende weken te kunnen garanderen. Kritiek planbaar houdt in: zorg die binnen zes weken geleverd moet worden om schade te voorkomen, denk aan een kankeroperatie of orgaantransplantatie.

Door het stijgend aantal corona-patiënten in ziekenhuizen, loopt de druk op de zorg op. De ziekenhuizen kampen door de hoge werkdruk en besmettingen onder personeel nu al met een hoog ziekteverzuim. Daar komt bij dat de roosters vanwege de feestdagen lastiger te vullen zijn. En de piek komt naar verwachting in januari.

"Het is echt alle hens aan dek in de ziekenhuizen de komende weken", zegt Van Ark. "Ik steun de ziekenhuizen in de extra maatregelen en roep iedereen nogmaals op zich tijdens de lockdown aan de maatregelen te houden. Alleen dan kunnen we de zorg toegankelijk houden voor iedereen die dat nodig heeft."

IC-bedden en Duitsland

Verder worden voorbereidingen getroffen om het aantal IC-bedden op te schalen naar 1450, meldt Van Ark. Normaal zijn dat er 1150. Ook worden er weer patiënten verplaatst naar Duitsland.

Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg zei gisteren dat hij rond Oud en Nieuw zeker 640 coronapatiënten op de IC verwacht. De verwachting is dat er dan ook nog tenminste 1900 covidpatiënten op normale verpleegafdelingen liggen. Beide getallen liggen ver boven de aanvankelijke voorspellingen.