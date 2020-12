Brand in appartementencomplex Capelle aan den IJssel; mogelijk brandstichting

In een voormalig kantoorpand in Capelle aan den IJssel heeft vanmorgen brand gewoed, met veel rook als gevolg.

Het gebouw aan de Roer is een aantal maanden geleden verbouwd tot een appartementencomplex met 55 woningen. Er wonen voornamelijk jongeren.

De brand brak uit op de tweede etage en op meerdere verdiepingen hing rook. De regionale omroep Rijnmond zegt dat een aantal bewoners elders wordt opgevangen.

Brandstichting wordt niet uitgesloten, de politie doet onderzoek. Zo worden onder meer camerabeelden opgevraagd uit de directe omgeving. Mogelijk is daar iemand op te zien die iets met de brand te maken heeft.

Vorige week was er in hetzelfde complex ook al een brand. Het is niet duidelijk of er een verband is tussen beide branden.