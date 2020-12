'Extra handen voor de Zorg werkte niet, Rode Kruis doet het beter'

En dat moet in de toekomst beter, zegt de onafhankelijk commissie Werken in de Zorg die de gang van zaken voor de overheid onderzocht. "Ze kunnen een voorbeeld nemen aan defensie en het Rode Kruis. Die kijken niet naar een functie die vervuld moet worden, maar naar wat er gedaan moet worden", zegt commissievoorzitter Doekle Terpstra in het NOS Radio 1 Journaal na berichtgeving in De Telegraaf. "Zoals het ontvangen van bezoekers, het checken van hygiënerichtlijnen of helpen bij het aan- en uittrekken van beschermende kleding."

De rest werd afgewezen, onder meer omdat ze niet over de juiste papieren of ervaring beschikten, te ver weg woonden of geen baan in deeltijd aangeboden kregen.

Ook waren diploma's niet op orde of sloten niet aan, of moest iemand uit Groningen in Brabant aan de slag. "Er zat verschil in behoeften en verwachtingen. Mensen hadden ook de verwachting twee of drie dagen te werken, in deeltijd, maar ze werden gevraagd voor fulltime banen", legt Terpstra uit.

"Je moet je voorstellen dat dit initiatief tot stand kwam in de beginperiode van corona. Veel mensen uit de samenleving boden zich aan voor werk in de zorg. Zorgorganisaties hebben improviserend in de chaos dit initiatief opgepakt. Dat hebben we nu geëvalueerd. De conclusie: het is een fraai initiatief waar we nu lessen uit hebben geleerd."

Een van die lessen is, dat veel mensen zich aanmelden in de sfeer van 'extra handen', in plaats van echt als zorgprofessional. "De opbrengst kan optimaler. Bovendien is een vooral een digitaal proces geweest: er heeft weinig persoonlijk contact geweest met mensen die zich aanmelden", aldus Terpstra.

Verdubbeling vraag hulp Rode Kruis

De commissie adviseert de overheid te kijken naar hoe het Rode Kruis en defensie het inwerken van zij-instromers aanpakken. Het Rode Kruis zag de afgelopen maanden de vraag toenemen vanuit zorginstellingen: "Sinds afgelopen maand is die vraag verdubbeld. We helpen nu in 21 ziekenhuizen, verpleeghuizen en verzorgingshuizen", zegt Iris van Deinse van het Rode Kruis in het NOS Radio 1 Journaal.

"We helpen in verpleeghuizen, ziekenhuizen met ondersteunende zaken. Zoals het verschonen van bedden, of het verplaatsen van mensen naar de juiste afdeling. Maar we leveren ook geschoolde verpleegkundigen die handelingen kunnen verrichten zoals het meten van de bloeddruk, saturatie en bloedglucose."

Op die manier nemen ze druk bij zorgverleners weg. "Wij kunnen net even dat werk doen, waardoor er een half uurtje extra is. Dat is de tijd waarin een verpleegkundige iemand onder de douche kan zetten, in plaats van wassen met een washandje. Dat maakt voor patiënten wel het verschil."