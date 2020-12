PostNL bezorgt sinds lockdown 14 miljoen kaarten en brieven per dag

PostNL bezorgt sinds het ingaan van de lockdown dagelijks 14 miljoen kaarten en brieven. Dat is meer dan twee keer zoveel als op een normale dag, zegt het bedrijf. PostNL hield al rekening met extra drukte door corona en ging ervan uit dat er 11,7 miljoen poststukken per dag zouden worden verstuurd.

"Veel mensen willen elkaar een hart onder de riem steken in deze moeilijke tijd", zegt directeur Resi Becker. "We zijn er trots op dat we daaraan kunnen bijdragen en doen dat met veel plezier."

In deze periode werken dagelijks 30.000 mensen om alle post te verwerken. "We doen er alles aan om elke dag opnieuw miljoenen kaarten en brieven op de mat te laten vallen, soms gebeurt dat misschien iets later door de drukte", zegt de directeur.

Meer kerstkaarten verkocht

Overigens was al duidelijk dat in deze coronatijd meer kerstkaarten verkocht worden. Verkopers en makers van kerstkaarten maakten begin deze maand melding van verkopen die dit jaar tientallen procenten hoger liggen dan in 2019.

"In de maand november zagen we al een verdubbeling van de verkoop", zei Gert van Doorn, voorzitter van de Vereniging Wenskaart.