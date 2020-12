Kabinet spreekt op Catshuis over vernietigend toeslagenrapport

Een deel van het kabinet praat vanmiddag op het Catshuis in Den Haag over het rapport over de kinderopvangtoeslagaffaire. Een Kamercommissie oordeelt in het rapport dat de grondbeginselen van de rechtsstaat zijn geschonden.

Rechters, ambtenaren, de Tweede Kamer en bewindslieden krijgen flinke kritiek in het rapport dat vorige week is verschenen. De ondervragingscommissie is kritisch over de manier waarop de overheid ouders heeft behandeld die ten onrechte beschuldigd werden van fraude. In een eerste reactie sprak premier Rutte vorige week over een "heftig" en "fair" rapport.

Vandaag in de ambtswoning staan voor de betrokken bewindspersonen drie onderwerpen op het programma: compensatie voor de duizenden gedupeerde ouders (vooralsnog wil dat niet erg vlotten), schendingen van de rechtsstaat en het onjuist en onvolledig informeren van de Tweede Kamer.

Politieke verantwoordelijkheid

Een andere kwestie die boven de markt hangt (maar officieel niet op de agenda staat), is de politieke verantwoordelijkheid. Oftewel: gaat hier iemand voor aftreden? Wie dan? En wanneer?

Bij vernietigende rapporten in het verleden zijn vaker ministers of het hele kabinet opgestapt. Het tweede kabinet-Kok bijvoorbeeld viel in 2002 vanwege het NIOD-onderzoek over de Nederlandse rol bij de val van Srebrenica, toen duizenden moslims door de Bosnische Serviërs werden vermoord. Dat onderzoek kwam toen - net als nu het geval is - kort voor de Kamerverkiezingen, waardoor het opstappen praktisch gezien weinig consequenties had.

Dat er vandaag een dergelijk gebaar wordt gemaakt, is niet de verwachting in kringen rond het kabinet. Rutte zelf zei eerder: "Ik sluit het niet uit, maar het is voor later."

De kabinetssessie is de eerste van zeker twee. In het nieuwe jaar komt het kabinet met een officiële reactie op het rapport. Ook volgt na het kerstreces een debat met de Tweede Kamer.