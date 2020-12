'Alles is anders bij PSV en de belichaming daarvan is Ihattaren'

Roger Schmidt en Mohamed Ihattaren - ANP

Met het aantrekken van Roger Schmidt als trainer, is afgelopen zomer een totaal andere wind gaan waaien bij PSV. En dat heeft niet verkeerd uitgepakt. Vorig seizoen eindigden de Eindhovenaren op de vierde plaats. Dit seizoen staat PSV, met nog één wedstrijd te gaan voor de winterstop (vanavond tegen VVV), tweede. NOS-verslaggever Joep Schreuder is vaak op De Herdgang en in het Philips Stadion te vinden en blikt terug op de eerste seizoenshelft van PSV. Hoe kijk je terug op de eerste maanden van PSV onder Schmidt? "Verrassend. Alles is anders in Eindhoven dit seizoen, onder Schmidt. Er hangt op De Herdgang in alle opzichten een andere sfeer, een ander soort topsportmentaliteit. Kijk bijvoorbeeld naar wat er op fysiek gebied gebeurt. De spelers krijgen iedere dag een vingerprik om te kijken hoeveel spierschade ze de vorige dag hebben opgelopen." "Door de PSV-directie zijn alle voorwaarden gecreëerd om Schmidt te laten floreren. Eigenlijk gold: alle ballen op Schmidt. Zijn staf heeft de nodige ruimte gekregen, bijvoorbeeld bij het transferbeleid." Welke spelers hebben jou positief verrast? "De belichaming van de verandering is natuurlijk Mo Ihattaren. Hij heeft heel lang met Mark van Bommel samengewerkt, vanuit de jeugd al. Van Bommel was een soort voetbalvader voor Ihattaren. In januari zei hij voor de NOS-camera hoe moeilijk hij het vond en hoe boos hij was over het ontslag van Van Bommel. Hij heeft vervolgens veel moeite gehad met de benadering van Schmidt, die tegen hem zei dat hij te dik en te lui was en dat hij zijn mentaliteit moest veranderen."

De lach is terug bij 'Mo', mede dankzij leermeester Schmidt - NOS

"Het kwartje is bij Ihattaren nu gevallen. Bij spelers als Donyell Malen en Cody Gakpo viel het kwartje al wat sneller. Volgens mij is Malen een speler die onder iedere trainer kan scoren. Waar Ihattaren eerst de handleiding van Schmidt heeft moeten lezen, heeft Malen alleen een bal nodig en een trainer die een beetje aandacht voor hem heeft." "Voor de ontwikkeling van de jonge jongens is ook zomeraankoop Mario Götze heel belangrijk geweest. Dat is gewoon een leuke jongen, die ook Malen zijn ontwikkeling gunt. Götze is geen einzelgänger. Hij past precies binnen de ontwikkeling die PSV nu doormaakt. En ik wil ook nog Olivier Boscagli noemen. Met een nieuw gezicht voor de groep en nieuw perspectief blijkt dat sommige jongens beter kunnen zijn dan gedacht werd."

Mohamed Ihattaren, Cody Gakpo en Donyell Malen - ANP

Wat zijn de zwakkere punten van dit PSV? "Die zijn er ook genoeg! De defensie en het middenveld bijvoorbeeld. Ik denk dat je hierin een onderscheid moet maken tussen de voorhoede, die tot de beste van Nederland behoort, en het defensieve blok. Daar ligt een beetje de valkuil. Kijk bijvoorbeeld naar de Europa League-wedstrijd in Griekenland tegen PAOK. PSV staat bij rust met 1-0 voor, maar geeft het in de tweede helft binnen een kwartier weg en verliest met 4-1." Denk je dat PSV mee kan doen om het kampioenschap? "Ik denk het wel, ja. Voornamelijk omdat dit seizoen alles draait om overbelasting. Ik denk dat PSV zich kan meten met de top en lang mee kan doen om de titel, omdat het extreem veel aandacht besteedt aan de fysieke belasting van de spelers. Het is interessant om te zien of de voorzichtig positieve verhalen over PSV bevestigd gaan worden in januari."

Het programma van PSV in januari 10 januari: Ajax uit 13 januari: AZ thuis 17 januari: Sparta uit 23 januari: RKC thuis 26 januari: Emmen uit 31 januari: Feyenoord uit

Denk je dat dit nieuwe beleid bij PSV ook navolging gaat krijgen bij andere clubs? "Ik denk dat Frank Arnesen, oud-commissaris van PSV en nu technisch directeur bij Feyenoord, met nieuwsgierigheid kijkt naar de transitie die in Eindhoven aan de gang is. Wat Feyenoord nog moet gaan doen, is bij PSV al aan de gang, namelijk een aanscherping van het topsportbeleid. Een nieuwe manier van denken, zoals ook het wisselbeleid van Schmidt. Hij gebruikt heel veel spelers. Schmidt is de rouleerkoning van de eredivisie. Hij rouleert de hele tijd." Welk rapportcijfer geef je PSV voor de eerste seizoenshelft? "Ze zitten nog in de brugklas, omdat ze middenin de transitie zitten. Als ze in de examenklas zouden zitten, zou ik ze een 7 geven, maar omdat ze in de brugklas zitten, is het een 8. Als een soort aanmoediging."