'Frankrijk en VK willen vrachtverkeer snel hervatten, gesprekken lopen nog'

Het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk zijn dicht bij een akkoord over hervatting morgen van het vrachtverkeer tussen beide landen, schrijft de BBC. De omroep baseert zich op de Franse minister van Europese Zaken Clément Beaune. Die heeft gezegd dat de plannen later vandaag worden bekendgemaakt, als president Macron en premier Johnson ermee hebben ingestemd. Een Britse minister houdt een slag om de arm en zegt dat de gesprekken nog lopen.

Zowel in Groot-Brittannië als Frankrijk staan honderden vrachtwagens stil, in de buurt van de Kanaaltunnel. "Er is de hele nacht vergaderd over de maatregelen", zegt correspondent Daan Kool in Frankrijk in het NOS Radio 1 Journaal.

"We weten in ieder geval dat de maatregelen over de handel tussen beide landen gaan, maar er is ook nog veel onduidelijk. Zo weten we nog niet wat het betekent voor de expats", zegt Kool. Ook is nog niet bekend wat de maatregelen voor Nederlandse chauffeurs betekenen.

De Britse minister Priti Patel wil nog niet spreken van een akkoord. "We zijn constant in gesprek met onze Franse collega's en de gesprekken gaan vandaag verder."

Het verkeer tussen Frankrijk en Groot-Brittannië lis sterk beperkt omdat er een nieuwe, mogelijk besmettelijkere variant van het coronavirus in Groot-Brittannië is aangetroffen. Van alle landen nam Frankrijk de strengste maatregelen tegen de verspreiding van de nieuwe mutatie.

Ook Nederland nam maatregelen, wat tot problemen voor Nederlandse reizigers leidde.