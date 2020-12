Congres stemt in met coronasteun van 900 miljard dollar

Het Amerikaanse Congres stemt zoals verwacht in met een steunpakket voor de Amerikaanse economie om de gevolgen van de coronapandemie te verzachten. Republikeinen en Democraten bereikten daarover zondagavond een akkoord.

Met het pakket is zo'n 900 miljard dollar gemoeid. Alle Amerikanen die minder dan 75.000 dollar per jaar verdienen kunnen nu rekenen op een eenmalige uitkering van 600 dollar. Ook gaat een deel van het geld naar mensen die door de coronacrisis hun baan hebben verloren. Noodsteun voor kleine bedrijven wordt verlengd en luchtvaartmaatschappijen krijgen extra miljarden aan steun.

Over het pakket is maandenlang gesoebat. Gisteravond ging het Huis van Afgevaardigden akkoord; kort daarna bleek dat er ook in de Senaat een meerderheid is voor de maatregelen. Het is wel een compromis; de Democraten wilden eigenlijk ook rechtstreekse steun voor gemeenten en staten, maar die komt er voorlopig niet.

Naar verwachting zet president Trump op korte termijn zijn handtekening onder de steunwet.