RIVM: begin 2021 piek in opnamecijfers • Twee gevallen in Nederland bekend met coronavariant

De nieuwe corona-weekcijfers zijn zorgelijk, zegt Susan van den Hof van het RIVM. "We zagen tot nu toe vooral een sterke stijging onder middelbare scholieren. Nu zien we een stijging bij alle volwassen leeftijdsgroepen. Dat is verontrustend want als er meer verspreiding is onder ouderen kunnen de opnamecijfers oplopen. Dat hebben we eerder gezien: een stijging bij jongeren die ze binnen een aantal weken aan hun ouders doorgeven."

Ze verwacht in het begin van het nieuwe jaar een piek te zien in de ziekenhuisopnames, zowel op de verpleegafdelingen als op de IC's. "Het effect van Kerst, als dat er komt, verwachten we vóór 12 januari te zien. En als het opnamecijfer oploopt, dan zal de lockdown mogelijk verlengd moeten worden. We hebben een lange adem nodig totdat voldoende mensen zijn gevaccineerd."

Naar de nieuwe variant van het coronavirus, die in Engeland rondgaat en ook in Nederland is opgedoken, is volgens Van den Hof onderzoek nodig. In Nederland zijn twee gevallen vastgesteld, maar ze gaat ervan uit dat meer mensen met deze variant besmet zijn. "Om dat te onderzoeken is het aantal monsters dat wordt getest op de genetische code verdubbeld, van 500 naar 1000 per week. Het gaat om een klein deel van het totale aantal besmettingen. Ook wordt onderzocht of het vaccin werkt tegen de nieuwe variant."