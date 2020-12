'Johnson wil truckers testen' • Grote advertenties met uitleg over vaccin

Over ongeveer twee weken wordt duidelijk of het coronavaccin van Pfizer en BioNTech ook bescherming biedt tegen de nieuwe gemuteerde variant van het coronavirus, die besmettelijker lijkt dan de variant die we tot nu toe kenden. BioNTech doet daar nu onderzoek naar. Oprichter en ceo Ugur Sahin heeft er op basis van eerdere tests vertrouwen in dat het vaccin nu ook werkt, zegt hij tegen een Duits persbureau. Lees er hier meer over:

'Over twee weken duidelijk of vaccin werkt tegen gemuteerde coronavariant'