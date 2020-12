Distributie vaccins voor Europa begonnen • Uitleg overheid in kranten over vaccin

Het Rode Kruis krijgt steeds vaker een verzoek van zorginstellingen om ondersteuning. De werkdruk is in deze tweede coronagolf zowel in ziekenhuizen als verpleeghuizen groot. Rode Kruismedewerkers springen daarom bij. Op dit moment is dat in 21 instellingen. Dat is ongeveer een verdubbeling sinds november. Een groot deel van Rode Kruismedewerkers is vrijwilliger.

Rode Kruismedewerkers helpen met taken als het reinigen van bedden en materialen. Ook brengen ze patiënten naar de afdeling en vullen materialen bij. Medewerkers die daarvoor een opleiding hebben gehad, doen ook licht verpleegkundig werk, zoals het meten van de bloeddruk. Buiten de instellingen rijden medewerkers huisartsen rond die patiënten bezoeken die besmet zijn met het coronavirus of getest moeten worden.

3FM zamelt met de actie 3FM Serious Request: The Lifeline 2020 geld in voor het Rode Kruis. Afgelopen vrijdag zijn drie dj-teams in lockdown gegaan op Vliegveld Twenthe Evenementenlocatie.

Serious Request-dj's dit jaar in 'lockdown' voor inzamelingsactie corona