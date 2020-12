Alleen opname in vaccinatieregister bij toestemming • Distributie vaccins in Europa begonnen

Mensen die het coronavaccin krijgen, komen alleen in het centrale vaccinatieregister als ze daar zelf toestemming voor geven. Dat schrijft minister De Jonge van Volksgezondheid aan de Tweede Kamer. In het register wordt vastgelegd wie zich heeft laten vaccineren en met welk vaccin. Het RIVM kan dan in de gaten houden of een vaccin effectief en veilig is. Eind december is het systeem klaar voor gebruik en vanaf eind maart kunnen mensen hun eigen vaccinatiegegevens inzien.

Of een registratie als vaccinatiebewijs kan gaan dienen, is nog maar de vraag. Het kabinet is bang dat bijvoorbeeld bedrijven aan hun personeel om zo'n bewijs gaan vragen. De Jonge wil hierover advies van de Gezondheidsraad. Hij wil weten of de overheid moet voorkomen dat private partijen om een vaccinatiebewijs vragen.

In de Kamerbrief wordt ook het tijdpad voor de komende maanden geschetst. Verwacht wordt dat medio maart alle verpleeghuismedewerkers gevaccineerd zijn met het gisteren goed gekeurde Pfizer-vaccin. Het gaat 250.000 mensen die in januari of februari hun eerste prik krijgen en in februari of maart hun tweede en laatste prik.

Voor deze eerste vaccinatieronde zijn zo'n 350 a 400 GGD-medewerkers nodig, en die zijn er volgens De Jonge. Defensie heeft indien nodig duizend medewerkers paraat om bij de latere vaccinaties te assisteren.