1,8 miljoen voor wateropslag-proef Texel, mogelijke oplossing voor boeren

Er wordt 1,8 miljoen euro geïnvesteerd in een project op Texel, waarbij op grote schaal regenwater wordt opgevangen voor de irrigatie van landbouwgronden. De pilot moet een oplossing bieden aan boeren die last hebben van de droogte. Dat meldt het Waddenfonds, dat ook geld investeert in het project.

Agrariërs op de Waddeneilanden hebben extra last van droogte omdat er geen aanvoer is van zoet water uit rivieren en het IJsselmeer. Ook mag het drinkwater dat via een leiding aangevoerd wordt vanaf het vasteland niet gebruikt worden voor beregening, meldt het Waddenfonds. Het watertekort wordt nog groter doordat het soms lange tijd niet regent.

Ondergrondse opslagsystemen

Het is de bedoeling dat er twee ondergrondse opslagsystemen komen van zo'n 50 tot 100 hectare met allebei vijftien tot twintig waterputten. Naar verwachting kan daar jaarlijks in totaal 300.000 m3 water worden vastgehouden.

Bij droogte kan het opgeslagen regenwater dan vanuit de waterputten, via irrigatieleidingen, naar de landbouwgronden worden gepompt. Er wordt ook gekeken of zoet water uit de duinen via leidingen naar de waterputten kan worden vervoerd.

Als de pilot op Texel een succes is, kan het systeem worden toegepast op andere eilanden en het vasteland, meldt Omrop Fryslân. De proef begint deze zomer en duurt tot eind 2023.

Steeds nijpender probleem

"We hopen dat de pilot slaagt. Voor de eilandboeren zou het een oplossing kunnen bieden voor een steeds nijpender probleem in hun bedrijfsvoering. Maar ook de flora en fauna op de landbouwgronden zijn erbij gebaat. Zo snijdt het mes aan twee kanten", zegt gedeputeerde en bestuurslid van het Waddenfonds Cees Loggen.

Naast het Waddenfonds betalen de provincie Noord-Holland, de gemeente Texel en het hoogheemraadschap mee aan het project. Een klein deel van het geld is afkomstig van private fondsen en een aantal Texelse boeren.