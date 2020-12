Ook verbod op vluchten vanuit Zuid-Afrika naar Nederland, geen repatriëringen

Sinds 21.00 uur geldt een vliegverbod voor alle passagiersvluchten van Zuid-Afrika naar Nederland. De maatregel is volgens het ministerie van Infrastructuur bedoeld om de verspreiding van een nieuwe variant van het coronavirus, die in Zuid-Afrika is vastgesteld, tegen te gaan. Het vliegverbod geldt tot uiterlijk 1 januari.

Nederlanders in Zuid-Afrika en het Verenigd Koninkrijk worden niet gerepatrieerd, zei minister De Jonge van Volksgezondheid in het tv-programma Op1. "Daar kunnen we niet aan beginnen. In coronatijd is reizen gewoon een risico, dat moeten de mensen snappen."

Over vrachtwagenchauffeurs die vastzitten in het VK zei de minister dat wordt gezocht naar een andere manier om de import van dat virus te beperken. "Het eisen van een negatieve testverklaring bijvoorbeeld. Maar eer je dat hebt ingeregeld, ben je dagen verder. Dat gaat voor Kerst gewoon niet lukken."

Negatieve test

Vluchten vanuit Zuid-Afrika met vracht en medisch personeel blijven wel toegestaan. Het vliegverbod kan worden opgeheven als een verplichte negatieve testverklaring voor alle passagiers uit Zuid-Afrika is geregeld, meldt het ministerie van Infrastructuur.

Zo'n verplichte verklaring wil het kabinet zo snel mogelijk invoeren, ook voor EU-ingezetenen. Nu geldt een verplichte negatieve testverklaring alleen voor mensen die willen vertrekken uit landen buiten de Schengen-zone.