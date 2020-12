Politie schoot onschuldige man neer na dodelijke schietpartij Vlaardingen

De man die vorige week woensdag door agenten werd neergeschoten na een dodelijke schietpartij in Vlaardingen, had niets met de zaak te maken. Hij is vandaag op vrije voeten gesteld.

De politie wilde de man aanhouden, omdat hij voldeed aan het signalement van de schutter die kort daarvoor een 26-jarige man had doodgeschoten in de Patrimoniumdwarsstraat. Toen hij niet meewerkte bij zijn aanhouding loste een agent een waarschuwingsschot. Daarna werd gericht op hem geschoten, schrijft Rijnmond.

De man werd geraakt en met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Hij is inmiddels weer thuis.

De politie doet met twintig rechercheurs onderzoek naar de dodelijke schietpartij. Volgens omwonenden ging er mogelijk een ruzie aan vooraf. De schutter is nog niet aangehouden.