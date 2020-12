Concurrent Van Gerwen maakt geen indruk: Price met moeite door op WK darts

In die vijfde set kon Lewis zijn landgenoot meteen breken, maar hij raakte per ongeluk een triple en gooide zichzelf 'dood'. Price kreeg één kans op een dubbel en die pakte hij.

Maar tegen Lewis, in 2018 verrassend halvefinalist op het WK, leek Price nog ver verwijderd van zijn WK-vorm. 'The Iceman' kwam maar niet op stoom en moest een beslissende vijfde set spelen.

Michael van Gerwen zal nog niet erg onder de indruk zijn van een van zijn concurrenten bij de strijd om de wereldtitel. Gerwyn Price, als derde geplaatst in Londen, haalde met veel moeite de derde ronde van het WK darts. Hij won met 3-2 van Jamie Lewis.

In de daaropvolgende leg ging het opnieuw mis voor Lewis. Hij kreeg drie kansen op een dubbel, maar miste. Price had andermaal genoeg aan één kans, waarna het verzet van Lewis was gebroken. Een flink geschreeuw klonk na de laatste pijl van Price.

Huybrechts schakelt White uit

Ian White en Kim Huybrechts maakten er eerder op de avond een wedstrijd van hoog niveau van. White gooide na twee sets een gemiddelde van zo'n 108 punten per beurt, maar stond wel met 2-0 achter.

De Engelsman, als tiende geplaatst, won de set daarna maar moest de winst uiteindelijk toch aan Huybrechts laten. De Belg is de nummer 39 van de wereld.