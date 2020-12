Pfizer levert in eerste kwartaal 2,49 miljoen doses vaccin aan Nederland

V-Day - Reuters

Nederland ontvangt tot het eind van het eerste kwartaal van 2021 2,49 miljoen doses vaccin van Pfizer. Dat is meer dan tot nu toe bekend was. De doses zullen verspreid over de komende maanden binnenkomen, vertelt Marc Kaptein, directeur van Pfizer Nederland, tegen Nieuwsuur. "Het gaat om een continue stroom van vaccins die vanaf volgende week op gang komt en uiteindelijk heel 2021 doorloopt", zegt Kaptein. Hij benadrukt dat er dagelijks overleg is met het ministerie van Volksgezondheid en het RIVM over de benodigde vaccins. "Vanavond hebben we nog contact met ze gehad. We proberen precies dat te leveren wat de overheid en het RIVM nodig hebben." Het Pfizer-vaccin bestaat uit twee prikken, waar drie weken tussen zit. "Dat betekent dat met het aantal geleverde doses zo'n 1,25 miljoen Nederlanders in het eerste kwartaal kunnen worden gevaccineerd." Het kabinet wil als eerste medewerkers van verpleeghuizen en instellingen voor verstandelijk beperkten vaccineren.

'Bij Pfizer hangt de vlag uit' Het Europees Geneesmiddelenbureau EMA gaf vandaag groen licht voor het vaccin van Pfizer en BioNTech. Het is het eerste coronavaccin dat beschikbaar komt voor de lidstaten van de Europese Unie. De EMA-directeur sprak van een "historische wetenschappelijke prestatie." Bij Pfizer hangt vandaag de vlag uit, zegt Kaptein. "We hebben in minder dan een jaar een vaccin weten te ontwikkelen en goedgekeurd gekregen. Dat is goed nieuws voor Nederland en alle Nederlanders. En we zijn er binnen Pfizer ook wel een klein beetje trots op." Volgens de directeur heeft het bedrijf "een marathon op sprintsnelheid" gelopen. "Heel Pfizer heeft enorm hard aan het vaccin gewerkt. Duizenden mensen wereldwijd. In Nederland een kernteam van een man of twintig. Zeker de afgelopen tijd hebben we heel veel slaap ingeleverd." Pfizer levert in totaal 200 miljoen doses vaccin voor Europa. "En mogelijk nog een optie voor 100 miljoen doses extra", zegt Kaptein.