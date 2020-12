Almere wint kansenfestival, Telstar beste in Amsterdams waterballet

Mathijs Tielemans (achter) van Jong PSV in duel met Xian Emmers van Almere City - Pro Shots

Almere City is in de eerste divisie op het nippertje ontsnapt aan puntenverlies tegen Jong PSV. De nummer twee van de ranglijst greep na een intense avond vol gemiste kansen in blessuretijd de winst: 2-1. Aanvankelijk was het Jong PSV dat de meeste indruk maakte. De ploeg van trainer Peter Uneken kwam al na vier minuten op 1-0 dankzij koel afronden van de 18-jarige Fodé Fofana, die in november door de coronaperikelen zijn kans kreeg bij Jong PSV en bij zijn profdebuut direct twee keer scoorde. Na de goal verzuimde PSV er 2-0 van te maken met onder anderen kansen voor Luis Felipe en captain Ismael Saibari. Schmidt-aankoop Müller onderscheidt zich Almere kreeg steeds meer grip op het duel en werd gevaarlijk via Xian Emmers, Ryan Koolwijk en Thomas Verheydt. Doelman Vincent Müller, afgelopen zomer op voorspraak van Roger Schmidt naar PSV gekomen, onderscheidde zich echter keer op keer met fraaie reddingen. Daarnaast haalde Jong PSV-verdediger Shurandy Sambo tot twee keer toe een bal knap van de lijn.

Een van de vele hachelijke situaties tijdens Jong PSV-Almere City - Pro Shots

Na rust was het Almere City dat de boventoon voerde, maar de ploeg uit Flevoland ging ontzettend slordig om met de kansen. Pas in de 72ste minuut lukte het Verheydt om met een prima kopbal via de paal te scoren. Almere zette Jong PSV met de rug tegen de muur, maar de Eindhovense ploeg verweerde zich kranig en was soms door een counter vanuit het niets gevaarlijk. Elias Sørensen bezorgde Almere City uiteindelijk in blessuretijd de verdiende overwinning met een heerlijke pegel in de kruising, waarop zelfs de prima keepende Müller geen antwoord had. Telstar wint in kletsnat Amsterdam Nummer negen Telstar ging met drie punten huiswaarts na een zwaarbevochten zege bij Jong Ajax, de nummer tien van de competitie: 2-1.

Bas de Waal van Jong Ajax (rechts) verliest een kopduel tijdens de wedstrijd tegen Telstar - Pro Shots

In een kletsnat Amsterdam, waarbij zelfs de televisieregistratie moeite had om het droog te houden op de De Toekomst, kwam Jong Ajax na elf minuten op een 1-0 voorsprong dankzij de 17-jarige Ar'jany Martha, die een voorzet van Youri Regeer met het hoofd verlengde. Telstar-doelman Jasper Schendelaar was kansloos. Rode kaart miljoenenaankoop Bandé Jong Ajax speelde vrijwel de gehele tweede helft met tien man, nadat Hassane Bandé, die in 2018 voor ongeveer 8 miljoen van KV Mechelen werd overgenomen, een rode kaart had gekregen voor een overtreding op de enkel van Rashaan Fernandes. Prompt maakte Telstar gelijk dankzij een volley van Fernandes, waarna de club uit Velsen driftig op zoek ging naar de winst. En de winst kwam er dankzij invaller Niels van Wetten, die de held van Telstar werd. Hij haalde eerst de bal van de doellijn en maakte in de 84ste minuut met een droge knal de winnende treffer.