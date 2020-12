Almere City wint in blessuretijd van Jong PSV na intens kansenfestival

Almere kreeg steeds meer grip op het duel en werd gevaarlijk via Xian Emmers, Ryan Koolwijk en Thomas Verheydt.

Aanvankelijk was het Jong PSV dat de meeste indruk maakte. De ploeg van trainer Peter Uneken kwam al na vier minuten op 1-0 dankzij koel afronden van de 18-jarige Fodé Fofana, die in november door de coronaperikelen zijn kans kreeg bij Jong PSV en bij zijn profdebuut direct twee keer scoorde.

Almere City is in de eerste divisie op het nippertje ontsnapt aan puntenverlies tegen Jong PSV. De nummer twee van de ranglijst greep na een intense avond vol gemiste kansen in blessuretijd de winst: 2-1.

Na rust was het Almere City dat de boventoon voerde, maar de ploeg uit Flevoland ging ontzettend slordig om met de kansen. Pas in de 72ste minuut lukte het Verheydt om met een prima kopbal via de paal te scoren.

Almere zette Jong PSV met de rug tegen de muur, maar de Eindhovense ploeg verweerde zich kranig en was soms door een counter vanuit het niets gevaarlijk.

Elias Sørensen bezorgde Almere City uiteindelijk in blessuretijd de verdiende overwinning met een heerlijke pegel in de kruising, waarop zelfs de prima keepende Müller geen antwoord had.