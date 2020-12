Noodbevel in Velsen-Noord om jongeren die met vuurwerk gooien

De politie greep in en stuurde de jongeren weg:

Politie grijpt in na gooien met vuurwerk en glas - NOS

De politie kreeg om 17.00 uur de eerste meldingen binnen van overlast en het afsteken van vuurwerk, schrijft NH Nieuws. Inmiddels is de ME ter plaatse en zijn er meerdere aanhoudingen verricht.

Via sociale media werd opgeroepen om te gaan rellen in Velsen-Noord. De politie spreekt van "massaal vuurwerk gooiende jeugd" en roept mensen op niet de straat op te gaan als daar geen aanleiding voor is.

Het noodbevel geldt volgens de gemeente voor de ongeveer veertig jongeren die "in de wijde omgeving van het Stratingplantsoen de openbare orde verstoren".