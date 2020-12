'Sneller handelen had dood bewoner zorginstelling Wageningen kunnen voorkomen'

Als zorginstellingen en de gemeente Wageningen sneller hadden ingegrepen, had de dood van de psychotische Robert Dönnges misschien voorkomen kunnen worden. Dat blijkt uit onderzoek naar het incident van afgelopen februari, waarbij de bewoner overleed en twee zorgmedewerkers gewond raakten.

De 27-jarige Dönnges woonde in zorginstelling RIBW in Wageningen, maar zat daar niet op zijn plek en werd steeds verwarder, schrijft Omroep Gelderland. Op 19 februari gooide hij zijn raam in en trok hij zijn meubels omver. Een psychiater van ggz-instelling Pro Persona oordeelde die middag dat de man moest worden opgenomen op een crisisplek.

In Wageningen was op dat moment echter geen plek, zegt advocaat Richard Korver, die de familie van Dönnges bijstaat. In Ede zou wel plek zijn geweest, maar toch werd besloten een nachtje te wachten. Nog diezelfde avond ging het fout. Dönnges zou twee begeleiders hebben verwond en kwam vermoedelijk na een worsteling bij zijn aanhouding om het leven.

'Forse fouten gemaakt'

In het rapport dat is opgesteld door het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement (COT) staat dat het de zorginstellingen en gemeente ondanks de hoge urgentie niet lukte 'om organisatie-overstijgend en multidisciplinair tot een integrale aanpak te komen'. Eerder bleek dat de politie die avond pas na een half uur kwam opdagen, nadat er al meerdere telefoontjes waren binnengekomen.

"Er zijn forse fouten gemaakt door meerdere instanties", stelt advocaat Korver. Dönnges' ouders zijn "ontzettend gefrustreerd" dat niemand naar hen heeft geluisterd in aanloop naar het incident, zegt hij. "Ze hebben overal aan de bel getrokken. Er is niemand geweest die de moeite heeft genomen te luisteren."

De betrokken instanties zeggen aan de slag te gaan met de aanbevelingen uit het rapport. Er lopen nog twee onderzoeken: een politieonderzoek naar de toedracht van het overlijden en een onderzoek van de Rijksrecherche naar het handelen van de agenten.