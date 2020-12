Eenzame kerst dreigt voor Nederlandse darters in Londen: 'Alleen op hotelkamer'

Het WK darts wordt traditioneel rondom de feestdagen in Londen gehouden. Normaal gesproken vliegen de Nederlandse deelnemers voor de kerstdagen terug naar huis, om het feest samen met de familie te vieren. Maar nu de grenzen dicht zijn, dreigt een eenzame kerst.

Zo ook voor de nummer één van de wereld, Michael van Gerwen. Hij won zaterdag zijn eerste partij en sprong daarna in de auto richting Vlijmen. Hij was nog maar een paar uur bij zijn gezin, toen hij vanwege de reisbeperkingen terug naar Londen moest racen.

Zondagavond laat was hij weer in het spelershotel. Maar goed ook, want anders kon hij - vanwege het sluiten van de tunnel - zijn vierde wereldtitel wel vergeten.

Op Twitter schreef Van Gerwen dat het lastig was om zijn familie te verlaten, maar dat zij zijn keuze voor het WK begrijpen.