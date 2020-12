Naar school in de kerstvakantie 'om hersenen warm te houden'

De winterschool is bedoeld om kennis van de leerlingen tijdens de kerstvakantie op peil te houden. Of zoals Vervoort het noemt: de hersenen warmhouden. Ze besteden aandacht aan lezen en rekenen, en oefenen ook oude Cito-vragen. "Het zijn vooral de leerlingen die thuis minder goed kunnen leren, doordat er bijvoorbeeld weinig Nederlands gesproken wordt, of de laptop gedeeld moet worden met vier broertjes en zusjes die hierheen komen."

Schooldirecteur Bart Vervoort was opgelucht en blij toen hij vorige week hoorde dat zijn 'winteracademie' door mocht gaan van de gemeente. Het idee: op de maandagen en dinsdagen van de kerstvakantie leerlingen uit groep 8 naar school laten komen voor extra lessen. Door de coronacrisis loopt het storm bij de aanmelding; een groot deel van de achtstegroepers komt midden in hun kerstvakantie naar school.

Een steuntje in de rug voor groep 8: vier ochtenden naar school in de vakantie - NOS

Directeur Bart Vervoort organiseerde de winterschool ook al op zijn vorige basisschool. Hij begon ermee in 2009, toen liep het nog niet zo'n storm. "Ik werd dan gebeld door een moeder met de vraag of haar zoon nou echt uit bed moest komen. Maar door de jaren heen is het heel succesvol geworden, en vanwege alle corona-ellende gaan de aanmeldingen nu extra rap."

Voor zover bekend is de winteracademie redelijk uniek: de meeste basisscholen kiezen ervoor om de hele kerstvakantie 'gewoon' te sluiten. De kinderen en ouders van de Polsstok kunnen zelf kiezen of ze naar de extra lessen willen komen. "We selecteren niet op een manier van: jij en jij moeten komen. maar, we sporen hier en daar wel een beetje aan als we denken dat het goed is voor het kind", zegt Vervoort.