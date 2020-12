De Jonge: goedgekeurd vaccin is triomf voor de wetenschap

Minister De Jonge van Volksgezondheid noemt het "een triomf voor de wetenschap" dat het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) het coronavaccin van Pfizer/BioNTech heeft goedgekeurd.

"Het is echt een enorme mijlpaal. Om op te gaan zitten en even te genieten van het uitzicht", zei De Jonge in een eerste reactie. De goedkeuring heeft volgens hem geen consequenties voor de planning van de vaccinatiecampagne. Waar andere landen al direct na de Kerst beginnen met prikken, gebeurt dat in Nederland als het goed is op 8 januari.

Allereerst zijn zorgmedewerkers van verpleeghuizen en andere kwetsbare groepen aan de beurt. Maar dat hangt volgens De Jonge ook af van het spoedadvies dat de Gezondheidsraad nu gaat opstellen. Daarin komt te staan voor welke doelgroep het Pfizer-vaccin het meest geschikt is.

Zorgen over bijwerkingen

De minister beseft dat er, ook onder zorgpersoneel, veel terughoudendheid is over deze vaccinatie. Mensen maken zich zorgen over de bijwerkingen.

De Jonge wil de zorgen wegnemen met een zorgvuldige aanpak. Als het advies van de Gezondheidsraad er ligt, worden er nadere richtlijnen opgesteld voor het prikken en aan de hand daarvan wordt ook het personeel opgeleid.

Dan gaat het niet alleen om mensen die de prikken, maar ook om callcenter-medewerkers. Die zullen mensen te woord staan die vanaf 4 januari uitgenodigd worden om een prik te halen.

"We gaan geen bochtje te kort afsnijden", zei De Jonge. Juist die zorgvuldigheid moet veel van de scepsis bij Nederlanders wegnemen. Ook komen er uitgebreide voorlichtingscampagnes.