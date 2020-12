Libiër aangeklaagd voor Lockerbie-aanslag, precies 32 jaar geleden

De vertrekkende Amerikaanse minister van Justitie William Barr maakte het nieuws bekend op zijn laatste persconferentie. Hij was bijna 30 jaar geleden ook minister van Justitie toen twee leden van de Libische geheime dienst werden aangeklaagd voor de aanslag. Barr bleef zich altijd inzetten voor de zaak.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft officieel bekendgemaakt dat een derde Libische verdachte in de Lockerbie-affaire wordt aangeklaagd. Mohammed Abouajela Masud zou betrokken zijn geweest bij het maken van de bom waarmee een Amerikaans passagierdsvliegtuig boven het Schotse Lockerbie ontplofte, vandaag precies 32 jaar geleden. Daarbij kwamen 270 mensen om het leven, voor het merendeel Amerikanen.

Masud staat al sinds 2015 op het netvlies van de autoriteiten samen met een andere verdachte. Zijn laatst bekende verblijfplaats is een Libische gevangenis

Begin deze eeuw werd al één verdachte veroordeeld en eentje vrijgesproken voor de terroristische aanslag op het vliegtuig van Pan Am, dat van Londen op weg was naar New York.