Navalny ontlokt bekentenis aan geheim agent over vergiftiging, 'zat in onderbroek'

De Russische oppositieleider Alexej Navalny heeft een agent van de Russische geheime dienst FSB zover gekregen dat hij een bekentenis aflegde over Navalny's vergiftiging. De oppositiepoliticus deed zich in een telefoongesprek met de geheim agent voor als een prominente medewerker van de Russische Nationale Veiligheidsraad.

Koedrjavtsev vertelt in het telefoongesprek onder meer dat de giftige stof novitsjok aan de binnenkant van Navalny's onderbroek zat. Door warmte en zweet in het kruis zou het gif snel worden opgenomen door het lichaam. Eerder werd gedacht dat een kopje thee dat Navalny vlak voor zijn vlucht naar Moskou had gedronken, vergiftigd was. Later werden bij onderzoek gifresten op een waterflesje gevonden.

Noodlanding

De agenten waren zeer verrast over het mislukken van de vergiftiging, zegt Koedrjavtsev. "Ik weet zeker dat daarna alles is misgegaan." De piloten van het vliegtuig waarin Navalny zat toen hij plotseling ernstig ziek werd speelden volgens hem een cruciale rol: zij besloten tot het maken van een noodlanding. "Als het vliegtuig niet aan de grond was gezet, was het effect anders geweest en het resultaat ook", aldus Koedrjavtsev volgens een vertaling van het gesprek door CNN.

Ook de Siberische artsen die de oppositieleider meteen met een antigif behandelden, zouden zijn leven hebben gered. Navalny werd daarna overgebracht naar een ziekenhuis in Berlijn. Zijn kleding (met gifsporen) kwam niet in Duitsland terecht; die namen de FSB-agenten volgens Koedrjavtsev mee uit het Siberische ziekenhuis.

Hoe betrouwbaar de bekentenis is, is moeilijk te zeggen, meent correspondent David Jan Godfroid. "Navalny en Bellingcat zeggen dat ze software gebruikt hebben om het eigen telefoonnummer te verbergen en dat van de FSB te tonen. Dat kan. Maar om dit soort zaken via een open lijn te bespreken is niet gebruikelijk bij inlichtingendiensten."

Toch zou het Godfroid niet verbazen als de bekentenis echt is. "Er gebeuren wel vaker gekke dingen bij de FSB. Ze zijn soms onvoorzichtig en ze passen niet goed op informatie." Zo circuleren er namen en telefoonnummers van FSB-agenten.

'Niet belangrijk genoeg'

President Poetin ontkende vorige week dat Navalny door de FSB vergiftigd is. "Navalny is niet belangrijk genoeg om een doelwit te zijn", aldus Poetin. "Maar als iemand hem wilde vergiftigen, dan hadden ze de klus ook afgemaakt."