Navalny ontlokt bekentenis aan geheim agent die hem vergiftigde, 'zat in onderbroek'

De Russische oppositieleider Alexej Navalny heeft een agent van de Russische geheime dienst FSB zover gekregen dat hij een bekentenis aflegde over Navalny's vergiftiging. De oppositiepoliticus deed zich in een telefoongesprek met de geheim agent voor als een prominente medewerker van de Russische Nationale Veiligheidsraad.

De FSB-agent werd vorige week geïdentificeerd door onderzoekers van journalistiek collectief Bellingcat. Het gaat om Konstantin Koedrjavtsev, lid van een team van gifexperts bij de FSB dat de oppositieleider al jarenlang volgt als hij op reis gaat. Ze volgden hem afgelopen augustus ook naar de Siberische stad Omsk, waar de vergiftiging plaatsvond.

Navalny belde een aantal FSB'ers op die bij zijn vergiftiging betrokken waren, maar zonder succes: bij het horen van zijn naam hingen ze op. Koedrjavtsev werd door Navalny gebeld onder een alias en met het (nagemaakte) telefoonnummer van de FSB. Dat werkte wél: als 'medewerker van de Veiligheidsraad' ondervroeg Navalny Koedrjavtsev bijna 50 minuten over de mislukte moordaanslag om te achterhalen waarom de agenten gefaald hadden. Journalisten van Bellingcat luisterden mee en maakten film- en geluidsopnames.

Kruis

Koedrjavtsev vertelt in het telefoongesprek onder meer dat de giftige stof novitsjok aan de binnenkant van Navalny's onderbroek zat. Door warmte en zweet in het kruis zou het gif snel worden opgenomen door het lichaam. Eerder werd gedacht dat een kopje thee dat Navalny vlak voor zijn vlucht naar Moskou had gedronken, vergiftigd was. Later werden bij onderzoek gifresten op een waterflesje gevonden.

De agenten waren zeer verrast over het mislukken van de vergiftiging, zegt Koedrjavtsev. "Ik weet zeker dat daarna alles is misgegaan." De piloten van het vliegtuig waarin Navalny zat toen hij plotseling ernstig ziek werd speelden volgens hem een cruciale rol: zij besloten tot het maken van een noodlanding. "Als het vliegtuig niet aan de grond was gezet, was het effect anders geweest en het resultaat ook", aldus Koedrjavtsev volgens een vertaling van het gesprek door CNN.

Ook de Siberische artsen die de oppositieleider meteen met een antigif behandelden, zouden zijn leven hebben gered. Navalny werd daarna overgebracht naar een ziekenhuis in Berlijn. Zijn kleding (met gifsporen) kwam niet in Duitsland terecht; die namen de FSB-agenten volgens Koedrjavtsev mee uit het Siberische ziekenhuis.

'Niet belangrijk genoeg'

President Poetin ontkende vorige week dat Navalny door de FSB vergiftigd is. "Navalny is niet belangrijk genoeg om een doelwit te zijn", aldus Poetin. "Maar als iemand hem wilde vergiftigen, dan hadden ze de klus ook afgemaakt."