UMC Utrecht start met klinisch onderzoek nieuw vaccin

Het UMC Utrecht begint eind december als eerste Nederlandse ziekenhuis met het testen van een coronavaccin van het Duitse bedrijf CureVac. Tot april zoeken de onderzoekers ongeveer 2000 vrijwilligers die willen meewerken aan deze fase 3-studie. Het middel is een van de zes vaccins die het kabinet, via de Europese Unie, heeft besteld.

Het onderzoek gaat op 28 december van start en onderzoekt de werkzaamheid en veiligheid van het nieuwe middel. CureVac werkt net als het vaccin van Pfizer/BioNTech via de zogenoemde mRNA-technologie, waarbij een stukje genetisch materiaal van het virus wordt nagebootst.

Het is de bedoeling dat er wereldwijd zo'n 36.500 vrijwilligers gaan meedoen met de laatste testfase. De ene helft krijgt het vaccin, de andere helft een placebo. De vrijwilligers krijgen het vaccin (of de placebo) in twee doses, met een tussenperiode van vier weken.

Placebo

Of het middel vervolgens goed werkt, moet blijken uit het aantal coronabesmettingen in de groep die het vaccin kreeg. Dat aantal wordt vergeleken met de groep die een placebo kreeg. De vrijwilligers worden nog twee jaar gevolgd om hen te controleren op eventuele bijwerkingen op de langere termijn.

De Europese Commissie tekende vorige maand een contract voor de aankoop van 405 miljoen doses van CureVac. Het UMC Utrecht deed eerder mee aan het onderzoek naar het vaccin van het farmaceutisch bedrijf Janssen uit Leiden.