Na vijf duels verlaat Alex Morgan Tottenham Hotspur en keert terug naar VS

Drie maanden geleden tekende de Amerikaanse voetbalster Alex Morgan nog een contract bij het Engelse Tottenham Hotspur, maar na vijf wedstrijden vertrekt de 31-jarige Amerikaanse superster alweer uit Londen.

Morgan keert terug naar Orlando Pride, de club waar ze tussen 2017 en 2020 ook voor uitkwam. De topschutter beviel in mei van een dochter en had nog een contract tot het einde van het seizoen bij de Spurs. In de vijf duels maakte ze twee doelpunten.

'Eeuwig dankbaar'

"Ik ben de club, mijn teamgenoten en de Spurs-fans eeuwig dankbaar, voor de goede zorgen voor mij en mijn familie", zegt Morgan op de website van de Spurs. "Ik heb hier de kans gekregen om terug te keren in de sport waar ik zo van houd. Bedankt aan iedereen die dit hoofdstuk uit mijn voetbalcarrière zo speciaal heeft gemaakt."

Morgan is al jaren een van de gezichten van de Amerikaanse nationale ploeg. Met dat team werd de 170-voudig international één keer olympisch kampioen (2012) en twee keer wereldkampioen (2015 en 2019). Vorig jaar versloeg Amerika Nederland in de WK-finale.