Coronavaccin van Pfizer/BioNTech goedgekeurd voor Europese Unie

Volgens de toezichthouder zijn er geen ernstige bijwerkingen gevonden en had het vaccin in het onderzoek van de fabrikanten een werkzaamheid van 95 procent. Die effectiviteit is ook geconstateerd bij ouderen boven de 65 en bij risicogroepen.

Het middel wordt toegelaten voor alle 27 landen van de Europese Unie, voor iedereen boven de 16. Volgens EMA-directeur Emer Cooke is het een "enorme stap in onze strijd tegen covid-19" en een "historische wetenschappelijke prestatie."

De Europese toezichthouder baseert het oordeel op tienduizenden pagina's aan informatie over met name de fase 3-studie. Dat is het onderzoek waarbij ruim 40.000 deelnemers het vaccin kregen in met name Noord- en Zuid-Amerika.

Volgens het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) dat namens Nederland betrokken was bij de beoordeling, krijgt naar verwachting 8 procent van alle gevaccineerden koorts. Veel meer mensen zullen na hun inenting last krijgen van hoofdpijn (39 procent), vermoeidheid (37 procent) en spierpijn (25 procent). "Deze bijwerkingen zijn mild en verdwijnen na een paar dagen", schrijft het CBG.

Observeren

Ernstige bijwerkingen zijn niet geconstateerd. Wel is het advies om mensen na hun prik nog even te observeren. "We hebben berichten gekregen van allergische reacties uit landen waar het vaccin al is toegediend. Als gevolg daarvan moeten gevaccineerden 15 minuten in de gaten worden gehouden, nadat het vaccin is toegediend", aldus het EMA.