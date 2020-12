Duitse voetballende tweelingbroers Bender kondigen tegelijk afscheid aan

Ook centrale verdediger Sven is goed voor ruim 400 duels en hij droeg zeven keer het Duitse shirt. Ook hij debuteerde bij 1890 München, maar speelde tussen 2009 en 2017 voor Borussia Dortmund, waarmee hij twee keer kampioen werd en eenmaal de DFB Pokal veroverde. In 2017 verhuisde hij naar Bayer Leverkusen.

"We merken dat het ons steeds zwaarder valt om om te gaan met de lichamelijke klachten", zeggen ze in een gezamenlijk statement op de clubwebsite.

"Natuurlijk zullen we er alles aan doen om hier in Leverkusen een succesvol laatste hoofdstuk te schrijven, een seizoen dat tot nu toe succesvol is verlopen." Leverkusen was tot afgelopen weekend de koploper van de Bundesliga, maar verloor van directe concurrent Bayern München en staat nu tweede.

"Ze kenmerken zich door hun voetballende klasse, extreme professionaliteit en absolute betrouwbaarheid", zegt Rudi Völler, sportief directeur van Leverkusen.