Storing bij drie grote banken opgelost, oorzaak nog onduidelijk

ING, Rabobank en ABN Amro kampten vandaag met een storing op hun websites en in hun apps. ING wijst op onverwachte drukte door de kerstinkopen via webshops. Rabobank sluit een DDoS-aanval niet uit. En ABN Amro - dat nog tot 16.30 uur met problemen kampte - heeft nog geen idee wat de oorzaak is.

"De storing in de ING-app begon om 10.40 uur. Daardoor konden klanten tijdelijk geen spaargeld overmaken", zegt een woordvoerder van ING. "Onverwacht kregen we vanochtend te maken met een enorme piek in betaalvolumes. Daar waren onze systemen niet op voorbereid. Excuses daarvoor. We hebben gelijk onze capaciteit opgeschaald."

Ook ABN Amro zag dat dat meer mensen dan normaal vandaag betalingen deden. "Het was erg druk. Maar of dat ook de oorzaak van de problemen was, weet ik nog niet", zegt een ABN Amro-woordvoerder. De problemen bij ABN Amro duurden vrijwel de hele middag. Bij die bank konden klanten iDeal niet gebruiken en niet inloggen bij internetbankieren of in de betaal-app.

Bij Rabobank was de storing kort maar hevig. Zowel de websites als de app lagen er een half uur helemaal uit. "Gelukkig zijn we sinds 12.45 uur weer helemaal in de lucht", zegt een woordvoerder van de Rabobank. "We zijn nu aan het onderzoeken wat de oorzaak van de technische storing was." De vorm ervan - een storing bij drie banken tegelijk - roept de vraag op of het om een DDoS-aanval ging. "Dat kunnen we niet uitsluiten."