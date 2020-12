Voetbalpodcast #131: 'Ik zie nog wel potentie voor Feyenoord'

Arno Vermeulen besprak met Jeroen Elshoff, Jeroen Grueter en Jan Roelfs de eerste nederlaag van Feyenoord, de rust die er bij PSV lijkt te zijn en de invalbeurt van Quincy Promes.

Jeroen Elshoff vond het spannend om de Ajacied na de wedstrijd te interviewen omdat je het liefst over voetbal wil praten, maar ook zeker de week en de zaak van Promes moet aankaarten.

Daarnaast spraken de commentatoren, in de voorlaatste voetbalpodcast van het jaar, hun vertrouwen uit dat Feyenoord nog lang niet is afgehaakt in de titelrace.

"Als de grote wedstrijden gespeeld zijn weten we pas waar ze aan toe zijn", waarschuwde Jeroen Grueter.