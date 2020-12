Online kerstfeest: zingen voor scherm is niet 'real deal', maar beter dan niks

Het is niet alleen maar fantastisch. Zo hapert de techniek weleens en is de geluidskwaliteit minder. Ook is het 'best gek' om in je eigen woonkamer zingend te kijken naar een scherm, zegt Kets. "Je ziet de dirigent en soms andere deelnemers. Dat zijn er meer dan 150, dus het is maar een deel. Mijn woonkamer extra versieren doe ik niet. Maar toen ik bijvoorbeeld laatst een koekje at tijdens de cursus, deed ik toch even mijn camera uit. Dat doe je tijdens een normale repetitie natuurlijk niet."

Zangliefhebber Kets deed vorig jaar al mee aan de cursussen van het Concertgebouw. Het verschil tussen de fysieke cursus en de online editie is enorm, zegt zij. "Nog leuker is het om samen te komen en samen te zingen maar het voldoet wel aan mijn behoefte om samen te zingen. Ik vind veel dingen leuk om te doen, maar zingen is het enige waar ik alleen maar daarmee bezig ben. Het ontspant en ik leer er iets van."

De sfeer is ondanks de beperkingen best 'kerstig', zegt Kets. "Na afloop zeggen veel mensen even iets in de chat. "Bedankt!" Of: "Lekker gezongen!" Mensen zijn enorm positief, iedereen is blij dat ze iets anders kunnen doen. Terwijl: het is dus best beperkt. De dirigent ziet ons wel, maar hoort ons niet zingen. En toch heb je het gevoel dat er een connectie is."

De zangeres ziet de avond als een uitje. "Ik ben in het dagelijks leven coördinator bij een ouderenactiviteitencentrum. Ons werk wordt enorm door corona bepaald. Dit is dan heel fijn. En ook lekker om cultuur te snuiven. Ik draag de culturele instellingen een warm hart toe, en help een beetje op deze manier."

Videokerstdiner

Annelies Kastein, oprichter van stichting EetMee, lanceert voor de feestdagen speciale kerstdiners voor onbekenden die aan elkaar worden gematcht. Mensen die elkaar nog nooit hebben ontmoet, schuiven op die manier 'bij elkaar' aan tafel. Mensen die meedoen zijn niet per se eenzaam, zegt Karsten. "Die term gebruiken wij sowieso niet. Mensen die meedoen zijn vaak heel divers: van expats tot introverten."

Al sinds 2009 organiseert zij etentjes bij mensen thuis in de regio Utrecht. Sinds dit voorjaar kwam daar een online matchingplatform bij zodat ze door het hele land ontmoetingen kon aanbieden. En toen kwam corona. "De app moest wat worden omgebouwd en al vrij snel konden er online etentjes plaatsvinden. Dan denk je misschien: jeetje, ik ben bekaf van de hele dag dat videobellen, maar het grappige is dat doordat je samen eet, je je ook echt even installeert. En dan wordt het soms verrassend gezellig."

Online de kerstsfeer erin krijgen, is wel best even zoeken, zegt Kastein. Ze heeft tips: "Zet je bord in beeld, doe leuke kleding aan, kook een feestelijk menu - of spreek samen af wat je maakt - en zet een kaarsje aan of de boom in beeld. Soms is er geen klik, maar dat is normaal gesproken ook zo. Bij een leuke avond vergeten mensen het scherm echt."

Kerstshow met het dorp

"Het is natuurlijk helemaal niet de real deal", zegt Marty van de Loo. "Maar we willen wel proberen die kerstsfeer te creëren. Mensen hebben het zo gemist". Van de Loo is mede-initiator van een online kerstshow in het Brabantse Helvoirt op Tweede Kerstdag. Bewoners kunnen kaartjes kopen, waarvan een deel van de opbrengst naar de voedselbank gaat.

"Normaal gesproken is er een kerstboom waar de jeugd samenkomt, op de voetbalclub is er elk jaar een bingo. En nu dus niet. Tegelijkertijd weten we allemaal heus wel waarom we het doen", zegt Van de Loo. Zijn dorp heeft ongeveer 5000 inwoners. "Er is weinig te doen, daarom dachten we: misschien leuk om op Tweede Kerstdag wat te organiseren. Iedereen zit toch thuis en de familie heb je dan wel een beetje gezien."

"Met de kerstboom en kerstman in beeld, wordt het een echte show, die wordt opgenomen in een studio in Haaren", zegt Van de Loo. "We doen onder meer een bingo en er zijn verschillende prijzen te winnen, allemaal gesponsord door lokale bedrijven. De kerstman zoekt vier presentatoren, die haalt ze met een arrenslee op en dat komt terug in die video. We proberen het een beetje met een gevoel voor humor te doen; het zijn voor ons natuurlijk allemaal bekenden."