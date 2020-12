NCTV hoeft passage over moslimorganisatie niet te schrappen

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) hoeft een passage over een moslimorganisatie in een onlangs verschenen dreigingsanalyse niet aan te passen. De voorzieningenrechter in Den Haag heeft dat bepaald.

De NCTV verwees in de rapportage Dreigingsbeeld terrorisme Nederland in het hoofdstuk over extremisme en radicalisering naar de Stichting Muslim Rights Watch Nederland als een van de "politiek-salafistische aanjagers".

De stichting eiste daarop dat de NCTV de passage zou verwijderen en spande een kort geding aan tegen de Nederlandse staat. Volgens de indieners worden zowel de stichting als de bestuursleden zwart gemaakt door de verwijzing en beoogt de stichting juist de democratische rechtsorde te bevorderen.

Volgens de rechter is de NCTV-rapportage een document waarmee de minister de Tweede Kamer informeert en valt het daarmee onder artikel 71 van de grondwet. Daarin staat dat deelnemers aan het parlementaire debat zich vrij moeten kunnen uiten zonder bang te zich voor een rechter te moeten verantwoorden voor hun uitlatingen. Ook wijst de rechter erop dat de namen van bestuursleden niet worden genoemd.