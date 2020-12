Nederlanders vast in Engeland: 'We weten niet waar we aan toe zijn'

Gestrande vrachtwagens - Reuters

Het plotseling sluiten van de grenzen met het Verenigd Koninkrijk kwam ook voor Nederlandse reizigers onverwacht. Vooral de onzekerheid daarna stoort de mensen die er direct mee te maken hebben. Een van de mensen die vastzitten in Engeland is de 29-jarige vrachtwagenchauffeur Floriaan Schilstra. "Ik ben gisteren vanuit van Hoek van Holland naar Killingholme vertrokken. Toen was er nog geen probleem en wisten we van niks. De reis werd ook door niemand afgeraden", vertelt hij aan de telefoon vanuit zijn cabine. Toen de eerste berichten binnenkwamen dat de haven van Calais ging sluiten, werd Floriaan een beetje nerveus. "We zijn direct met de planning gaan kijken naar eventuele uitwijkmogelijkheden. Maar op dat moment had ook Stena Line (veerdienst, red.) nog niks gehoord."

Vrachtwagenchauffeur Floriaan Schilstra kan nog rijden in Engeland - Privécollectie

Hij kwam vanochtend aan in Engeland. "Ik ben maar gewoon gaan rijden naar mijn klanten", zegt hij. "Ik hoorde dat er woensdag een boot terug gaat, maar dat is helemaal niet zeker. Niemand weet of die ook echt gaat varen." Het is de onzekerheid die hem zenuwachtig maakt. Onzeker of hij de feestdagen wel met zijn geliefde door kan brengen. "Ik woon samen met mijn vriendin in Apeldoorn. We zouden dit jaar lekker met z'n tweeën Kerstmis vieren." Van de boot gezet Ook Felix Petersma was van plan om Kerst te vieren in Nederland. De 27-jarige Petersma studeert en werkt aan de universiteit van St. Andrews in Schotland en zou naar zijn ouders in Amsterdam gaan voor de feestdagen. "Ik zou gisteravond vanuit Edingburgh naar Nederland vliegen. Maar toen werd alles gecanceld. Daarom had ik gisterochtend besloten om de trein naar Newcastle te pakken omdat van daaruit de ferry naar Nederland gaat. Ik had begrepen dat die nog gewoon naar Nederland zou vertrekken."

Aanleiding voor de nieuwe reisbeperkingen is de gemuteerde variant van het coronavirus die rondgaat in het zuiden van Engeland. Die zou zich veel gemakkelijker verspreiden dan eerdere varianten. Tal van Europese landen, waaronder Nederland, hebben daarom besloten reizigers uit het VK voorlopig te weren.

In Newcastle stapte Petersma samen met een paar andere Nederlanders op de boot. "We waren ingecheckt en hadden onze spullen al naar de slaapplekken gebracht. Toen kregen we te horen dat we van de boot af moesten en dat de ferry alsnog niet vertrok." Petersma kijkt nu of hij de trein terug naar Schotland kan pakken. "Het land valt onder het Verenigd Koninkrijk, maar ik hoorde net al dat Schotland wellicht de grens wil sluiten. Ik weet niet of dat klopt. Als dat zou betekenen dat ik hier in Newcastle vastzit, zou dat wel erg zuur zijn."

Felix Petersma wacht af in een Airbnb in Newcastle - Privécollectie

"Ik heb er slecht van geslapen", blikt hij terug vanuit een Airbnb. "Je voelt je machteloos." Petersma heeft het gevoel dat het besluit om de grenzen te sluiten in paniek is genomen. "Het voelt alsof we aan ons lot worden overgelaten. We worden op geen geen enkele manier gerustgesteld." Vast op een boot Met diezelfde onzekerheid zit ook de 27-jarige Pieter Boon. Hij zit op een boot ten noorden van Schotland in de buurt van de havenplaats Buckie. Daar werkt hij op een windmolenpark. Hij zou woensdag worden afgelost door een ander team. "Die zitten nu in quarantaine in een hotel", zegt hij vanaf de boot. "Wat er nu gaat gebeuren, weet niemand. Zowel het vliegtuig als de ferry naar Nederland is gecanceld." Hij baalt dat hij waarschijnlijk de feestdagen niet thuis op Urk met zijn vriendin kan vieren. "Vorig jaar was ik ook al met Kerst en Oud en Nieuw op de boot, maar toen koos ik er zelf voor zodat ik dit jaar niet hoefde." Hij zegt te verwachten dat hij tot na nieuwjaar vastzit op de boot. "Als dat zo is, vind ik dat de werkgever onze drank moet betalen", lacht hij. "Dan nemen we gewoon een borrel!"

Het uitzicht van Pieter Boon - Privécollectie