Zwaarst mogelijke straf voor dader antisemitische aanslag in Halle

Zijn plan was om tientallen mensen in een synagoge in de Duitse stad Halle te doden. Toen het hem daar niet lukte binnen te komen, schoot hij op straat en in een dönerzaak twee willekeurige mensen dood.

De 28-jarige Stephan Balliet is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf en tbs, onder meer voor tweevoudige moord en tientallen pogingen tot moord.

Christchurch als voorbeeld

De rechter spreekt van een laffe daad. B. bestormde de synagoge met zelfgemaakte wapens en had een helm op met camera, hij streamde zijn daden online. Tijdens het proces toonde hij geen spoor van berouw. Hij zei zelfs dat hij opnieuw mensen zou vermoorden als hij daartoe in de gelegenheid zou zijn. Tijdens getuigenissen en toespraken van nabestaanden zat hij te lachen of te grijnzen.

De dader radicaliseerde op internet. Hij nam een voorbeeld aan onder anderen de schutter van Christchurch, die in Nieuw-Zeeland tientallen moslims doodde in een moskee en zijn daad ook livestreamde.

Om radicalisering en antisemitische haat op internet tegen te gaan, beloofde de Duitse minister van Binnenlandse Zaken een reorganisatie van de binnenlandse veiligheidsdienst.

Ook werd de wapenwet aangescherpt, om het krijgen van een vergunning voor extremisten moeilijker te maken of om vergunningen makkelijker in te kunnen trekken.

Na de aanslag werd de beveiliging van synagogen flink opgeschroefd. De Duitse regering beloofde 20 miljoen extra voor Joodse gemeenschappen om zichzelf te kunnen beveiligen. Onlangs beklaagde de Duitse Centrale Joodse raad dat dat geld nog lang niet overal binnen is.