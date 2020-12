Bondscoach De Boer voorzitter vakvereniging Coaches Betaald Voetbal

Frank de Boer is benoemd tot voorzitter van de vereniging Coaches Betaald Voetbal (CBV). De bondscoach van het Nederlands elftal volgt Ronald Koeman op, die de rol van voorzitter niet meer kon vervullen door zijn aanstelling als trainer van Barcelona.

"Ik wil met deze benoeming graag mijn steentje bijdragen aan de ontwikkeling van het vak trainer/coach. Dat wederom de bondscoach van Nederland voorzitter wordt bij de CBV is wellicht een opstap van een structurele invulling van beide functies", zegt De Boer over zijn rol in de vakvereniging.

Met de benoeming van Frank de Boer bestaat het bestuur van Coaches Betaald Voetbal nu uit acht leden. De overige leden zijn: John van den Brom, Marinus Dijkhuizen, Art Langeler, Remco Oversier, Peter Jeltema, Gerard Marsman en Mario Capteijn (directeur).

Van Gaal

In het verleden zijn ook Louis van Gaal, Foppe de Haan, Leo Beenhakker en Han Berger voorzitter van de CBV geweest.

"Wij zorgen voor bijscholingen om licentiepunten te halen voor diploma's, maar we schuiven ook aan bij alle technische tafels in Zeist. We praten bijvoorbeeld ook mee over de Beneliga, over 16 of 18 teams in eredivisie, over kunstgras. Wij vertegenwoordigen alle coaches", legt Capteijn uit.