Oud-hoofdcommissaris Jan Blaauw (92) overleden

Oud-hoofdcommissaris van politie in Rotterdam Jan Blaauw is gisteren op 92-jarige leeftijd overleden. Hij stierf in het bijzijn van zijn familie in zijn woonplaats Berkel en Rodenrijs.

Blaauw heeft veertig jaar bij de Rotterdamse politie gewerkt en klom op van straatagent tot hoofdcommissaris.

Hij kreeg het politiewerk met de paplepel ingegoten. Zijn vader was agent in Groningen en rijksveldwachter in Drenthe. "Ik heb altijd van kinds af aan politieman willen worden. Mijn vader was mijn grote voorbeeld. Ik was sowieso onder de indruk van het uniform", zei hij eerder tegen de regionale omroep Rijnmond.

Na zijn pensionering schreef Blaauw boeken over het recherchewerk, onder meer over de Puttense moordzaak en de strijd tegen drugshandel.