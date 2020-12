Leegloop Arnhemse flat na vuurwerkbrand: 'De traumatische herinnering blijft'

Bloemen bij de flat na de brand - ANP

Zo aan de buitenkant herinnert nog maar weinig aan de tragedie die zich in de nacht van 1 januari afspeelde in de lift van een flat in Arnhem-Zuid. Een 39-jarige man en zijn zoontje van 4 kwamen door verstikking om het leven als gevolg van een brand in de hal van de flat. De moeder en de 8-jarige dochter van het gezin raakten zwaargewond. Het gezin had die avond Oud en Nieuw gevierd bij de ouders van de man. De brand was veroorzaakt door vuurwerk. De flat is afgelopen jaar vernieuwd. Er werd een nieuwe lift geplaatst en de woningen kregen nieuw glas en een intercom. Maar de nieuwe spullen worden in veel appartementen niet gebruikt, omdat er niemand meer woont. "Die stilte die er nu heerst leidt tot een onveilig gevoel" zegt een van de bewoners, tegen Omroep Gelderland. "Veel goede vrienden zijn vertrokken. Het is niet meer zoals het was. Niemand maakt nog een praatje met elkaar. We leven een beetje langs elkaar heen."

De brand op 1 januari 2020 ontstond door vuurwerk. Twee jongens (12 en 13 jaar oud) hadden vuurwerk op een oud bankstel in de hal gelegd en daarna aangestoken. Door de brand in de hal en het trappenhuis viel de elektriciteit uit en kwam de lift van het gebouw vast te zitten. Hulpdiensten konden de brand snel blussen, maar ze konden niets meer betekenen voor de 39-jarige vader en zijn 4-jarige zoontje, die vastzaten in de lift en door verstikking om het leven kwamen. De twee tieners werden aangehouden. Zij werden schuldig bevonden aan het veroorzaken van de flatbrand, maar kregen geen straf. De ouders van de tieners moeten wel een schadevergoeding van 90.000 euro betalen aan de nabestaanden.

De brand heeft bij veel bewoners sporen achtergelaten. "Je wilt niet weten hoe zwaar we het sindsdien hebben gehad", vertelt een bewoonster van de flat, die zelf op het punt staat om te verhuizen. "Veel huurders zijn getraumatiseerd geraakt. Er waren wel vluchtwegen toen de brand uitbrak, maar je kon niet van je etage af, wat voor angst en paniek zorgde." Woningbouwvereniging Vivare, eigenaar van de flat aan het Gelderseplein, wil geen antwoord geven op de vraag hoeveel mensen zijn verhuisd uit de flat, maar de bewonerscommissie is openhartiger: de bewoners van zo'n 40 van de 99 appartementen zijn dit jaar vertrokken. Op dit moment staan er nog 26 appartementen leeg. Veel huurders kozen na de brand voor een woning elders, al dan niet met een urgentieverklaring van de woningbouwvereniging. In die verklaring werd vaak het leefklimaat in de flat sinds het drama aangegeven. "De woningbouwvereniging heeft ons emotioneel in de kou laten staan", werd er dan gezegd.

In de flat wonen ook de ouders en opa en oma van de omgekomen vader en zijn zoontje. "Het is heel zwaar. Mensen vragen waarom we niet verhuizen, maar dit verdriet nemen we overal mee naartoe." Ze vertelt dat haar schoondochter nog veel last heeft van de brandwonden en nog niet op bezoek durft in de flat. Haar kleindochter wel. Maar die neemt de trap en niet de lift. "December wordt een zware maand waarin mijn zoon jarig is en we weer oud en nieuw hebben."