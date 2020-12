VK komende dagen geïsoleerd, 'voor het eerst in tientallen jaren'

Agenten hielden vanochtend auto's tegen in de haven van Dover - AP

Het Franse besluit om de grens met het Verenigd Koninkrijk te sluiten voor mensen en vrachtwagens kwam voor de Britten als een verrassing, zei de Britse transportminister Shapps tegen Sky News. In ieder geval de komende twee dagen wordt er geen verkeer toegelaten richting Frankrijk vanwege de mutatie van het coronavirus in het VK, werd gisteravond laat bekend. "Ik sta in contact met mijn Franse collega en we doen er alles aan om het weer op te starten. Ze hebben ons laten weten het vrachtverkeer zo snel mogelijk weer toe te laten", aldus Shapps. Volgens hem gaat Frankrijk verder dan andere landen op het gebied van vrachtverkeer. Deze vrachtwagenchauffeurs zijn gestrand bij de haven van Dover:

Vrachtwagenchauffeurs stranden in de haven van Dover vanwege coronamutatie - NOS

De Britse import van coronavaccins komt volgens de minister niet in gevaar: vaccins worden vooral ingevoerd via containers en worden niet door vrachtwagenchauffeurs vervoerd. Er is, zo zegt hij, ook geen enkele reden om te hamsteren voor Kerst. Toch wordt door de regering onderzocht waar mogelijk tekorten kunnen ontstaan.

Shapps stelde verder dat de mutaties van het coronavirus weliswaar sneller zijn vastgesteld in het Verenigd Koninkrijk dan in andere landen, maar dat veel landen ook met de variant te maken hebben. De Franse minister van Volksgezondheid liet weten dat de variant mogelijk ook in Frankrijk rondgaat, al is er nog geen officieel geval gemeld.

De Britse premier Johnson kwam zaterdag met strenge maatregelen voor Londen en delen van Zuidoost-Engeland, waar de nieuwe virusvariant snel aan terrein wint. De mutatie dook al in september op in Engeland en ook in Nederland is eerder deze maand het eerste geval vastgesteld. Het VK werd daarop door het Europese vasteland afgesneden. Steeds meer landen, ook buiten Europa, sluiten zich daarbij aan.