VVCS-voorzitter Levtsjenko: 'Koppen schadelijker dan klap van een bokser'

VVCS-voorzitter Jevgeni Levtsjenko is blij met het besluit van de internationale spelregelcommissie IFAB om met ingang van januari bij wijze van experiment een extra wissel toe te staan indien een speler gewond is geraakt aan het hoofd. Volgens de oud-speler van FC Groningen en Vitesse is actie ook dringend vereist. Levtsjenko is gealarmeerd nadat hij heeft gesproken met enkele medisch specialisten die onderzoek hebben gedaan naar het koppen. "Ik stond perplex. In een onderzoek onder twintig voetballers en twintig boksers kwam naar boven dat het koppen van een bal meer schade kan toebrengen dan een klap van een bokser." Alleen doorspelen als arts akkoord is Ook de internationale spelregelcommissie IFAB is blijkbaar doordrongen van de ernst van de zaak. Afgelopen woensdag maakte die commissie dan ook bekend dat met ingang van januari coaches een extra wissel mogen toepassen indien een speler gewond is geraakt aan het hoofd. Daarmee moet voorkomen worden dat spelers snel opgelapt worden en doorspelen terwijl het risico bestaat dat ze een hersenschudding hebben opgelopen. Een speler die gewond is geraakt aan het hoofd mag volgens de nieuwe richtlijnen van de IFAB alleen nog doorspelen als een arts heeft vastgesteld dat die speler nog fit genoeg is. Is dat niet het geval, dan krijgt de betrokken coach een extra wissel. Het gaat dus niet ten koste van het gebruikelijke aantal toegestane wissels.

Levtsjenko, die sinds 1 juli 2019 voorzitter is van de vereniging van contractspelers (VVCS), is blij met het experiment. Toch meent hij ook dat de voetbalwereld nog lang niet voldoende is doordrongen van de ernst van de zaak. "Het is een eerste stap, maar nog niet genoeg. Ik denk dat het absoluut noodzakelijk is om de lange- en korte termijneffecten van het koppen te onderzoeken. Daar is nog steeds geen duidelijk onderzoek naar gedaan."

Quote Er zijn minimaal tien minuten nodig om te concluderen of een speler een hersenschudding heeft. Jevgeni Levtsjenko

Aan het IFAB-experiment valt dan ook nog het een en ander te verbeteren, meent Levtsjenko. "Wat me zorgen baart, is dat dokters hebben gezegd dat ze meer tijd nodig hebben om spelers te behandelen. Er zijn minimaal tien minuten nodig om te concluderen of een speler een hersenschudding heeft. Het zou ideaal zijn om de onderzochte speler ook toe te staan om weer terug te keren. Nu is dat niet het geval." Voetbalbonden moeten zich aanmelden om mee te doen aan het experiment van de IFAB. De KNVB heeft reeds laten weten positief te staan tegenover het initiatief, maar wil eerst nader overleg plegen met de clubs alvorens definitief 'ja' te zeggen tegen het experiment.

Opvallend is dat in oktober in verschillende media, waaronder NRC, publicaties verschenen waarin gemeld werd dat diverse sportbonden wegkijken bij de gevaren van hoofdletsel. Ook wereldvoetbalbond FIFA zou volgens die artikelen het probleem niet serieus genoeg nemen. Medisch specialisten wijzen al langer op het gevaar van blijvende hersenschade door hoofdwonden opgelopen bij het sporten. Levtsjenko windt zich daarover op. "Als je bepaalde artikelen leest en ziet hoe onderzoeken worden geblokkeerd. Dan vraag ik me af: waar zijn we mee bezig? Waarom worden sommige onderzoekers niet bij de hoofddossiers toegelaten en waarom mogen ze niet meedoen bij de UEFA en FIFA? Ook dat is alarmerend."

