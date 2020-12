Nieuwe techniek in geldautomaten maakt geld waardeloos bij plofkraak

Over drie maanden moeten alle geldautomaten onder een woning zijn beveiligd met een nieuw systeem waarmee biljetten bij een plofkraak waardeloos worden gemaakt. Dat zegt de directeur van Geldmaat, Erik Kwakkel tegen De Telegraaf.

Het afgelopen jaar zijn de eerste Geldmaat-automaten al uitgerust met de nieuwe techniek. Banken worstelen al langer met een stijgend aantal plofkraken. Ze veroorzaken veel financiële en materiële schade, voor banken, winkeliers en omwonenden.

Het weghalen van de geldautomaten is volgens de banken geen oplossing. Contant geld moet beschikbaar blijven, zegt Kwakkel tegen de krant, zelfs nu het aantal betalingen met contant geld blijft afnemen. Die ontwikkeling is in de coronacrisis in een stroomversnelling gekomen, omdat winkeliers consumenten aanmoedigen om zo veel mogelijk te pinnen.

Geld markeren met verf

Vorig jaar pleitte de politie al voor een geldontwaardingssysteem om het plegen van plofkraken zinloos te maken. Maar het vernietigen van geld gaat in tegen de regelgeving van De Nederlandsche Bank, die voorschrijft dat bijvoorbeeld het verbranden van geld niet is toegestaan.

Welk systeem er nu in de geldautomaten wordt geïnstalleerd, is niet duidelijk. Eerder werd gesproken over een systeem waarbij de biljetten onbruikbaar worden gemaakt door ze te tijdens een plofkraak te markeren met verf of lijm.